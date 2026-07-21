2026-07-21T13:25:13.000Z

《經濟通通訊社21日專訊》現貨金價近日徘徊每盎司4030美元水平，較今年1月高位累跌近28%。分析指實際利率攀升與貨幣政策收緊雙重壓力，正同步壓制黃金與加密資產市場表現。

截至本周一(20日)，美國10年期國債實質收益率突破2%關口，主要受名義利率升至4.57%及通脹預期維持2.3%影響。美元指數同期創13個月新高，削弱無息資產吸引力。盛寶銀行商品策略主管Ole Hansen指出，黃金ETF持倉量雖趨穩，但官方機構購金已成主要支撐力量。

聯儲局於政策會議維持基準利率於3.50%至3.75%區間，惟主席Kevin Warsh未提供利率點陣圖及前瞻指引，市場解讀為偏鷹立場。此舉令黃金價格對經濟數據敏感度大增，實質收益率波動直接牽動金價走勢。

摩根大通於本月3日將今年第四季金價預測從6000美元大幅下調至4500美元。滙豐同期將2026年均價預測從4864美元降至4560美元，但維持年底4750美元目標，強調調整反映利率趨勢而非黃金基本面轉變。

世界黃金協會數據顯示，各國央行今年首季淨購金量達244噸，創五年新高。與此同時，現貨黃金ETF年內錄得444億美元淨流入，顯著高於現貨比特幣ETF的236億美元規模。

分析師強調，虛擬貨幣與黃金同樣面臨流動性緊縮考驗。聯儲局政策走向將成關鍵，若實質收益率隨利率周期轉向回落，兩類資產或同步受惠；反之若美元強勢持續，市場流動性恐進一步收緊。