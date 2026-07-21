2026-07-21T17:20:00.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》俄羅斯國家杜馬周二(21日)通過編號1194918-8法案，建立首個國家監管的虛擬貨幣許可架構，將跨境虛擬貨幣結算納入合法金融基建。該法案被指實質將原屬灰色市場的制裁規避行為轉型為國家背書的正式機制。

法案已完成二讀及三讀程序，待聯邦委員會批准及總統簽署後，將於9月1日生效。俄央行將向交易所、經紀商等五類市場參與者發牌，建立受監管的國際虛擬貨幣貿易結算渠道。此功能與被美方2025年3月取締的Garantex網絡，及2025年處理720億美元制裁相關交易的A7A5穩定幣運作模式相似，惟新制將獲官方正式認可。

俄央行曾於2022年1月提議全面禁止虛擬貨幣，隨着西方切斷俄銀行SWIFT系統連接，政策立場急速轉變。2024年8月普京簽署實驗性法案開放國際虛擬貨幣支付，今次立法標誌着歷時四年的監管體系正式成型。

法案承認虛擬資產的財產權地位，但維持國內支付禁令。散戶投資者每年限購30萬盧布虛擬貨幣，合格投資者限額提升至300萬盧布。企業跨境貿易可自由使用虛擬貨幣結算，錢包地址申報要求被刪除，改以交易量監控取代。

俄財政部估算2026年2月國內日均虛擬貨幣交易達50億盧布(約6.4億美元)，新法將把地下交易納入監管。2027年7月起，未持牌平台將被全面禁止，P2P交易使用俄銀行卡將屬違法，最高可判監7年。

區塊鏈分析顯示，與俄國防銀行關聯的A7網絡2025年處理逾720億美元制裁相關交易。被美制裁的Garantex交易所關停後，替代平台Grinex持續運作至2026年4月，反映地下網絡頑強生命力。

歐盟6月通過第21輪制裁，首次授權對整國實施虛擬服務禁令。分析指俄建立國家級虛擬貨幣基建後，西方現行的交易所逐個制裁模式將失效，需動用更廣泛的次級制裁工具。

歐盟自2026年5月起禁止與俄虛擬貨幣服務商交易，美方對俄銀行的制裁繼續有效。合規部門警告，俄境內合法交易仍可能觸犯西方制裁，建議企業審慎評估法律風險。