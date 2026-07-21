2026-07-21T18:40:00.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》美國主要交易所本周起陸續公布業績，受惠地緣政局及利率政策不確定性帶動的波動性交易，成交量顯著上升。惟監管機構批准新競爭者推出加密貨幣永續期貨產品，引發市場對傳統交易所市佔率受壓的憂慮。

美伊衝突、利率前景不明及人工智能概念股波動，刺激市場重新配置資產組合，帶動交易所成交量。納斯達克及紐交所母公司洲際交易所(US.ICE)同時受惠新股市場復甦，SpaceX(US.SPCX)破紀錄IPO成為重要催化劑。

商品期貨交易委員會(CFTC)批准Kalshi與Coinbase推出加密貨幣永續期貨，引發市場憂慮傳統交易所面臨競爭。此類無到期日合約允許高槓桿操作，被視為對現有衍生品市場的潛在威脅。

今年以來三大交易所股價受壓，納斯達克(US.NDAQ)、芝商所(US.CME)及洲際交易所累跌5.4%至12.6%，唯Cboe(US.CBOE)逆市升11%。Piper Sandler分析師指監管環境轉變與新產品威脅是估值受壓主因。

分析師關注CFTC此次決定是否反映監管立場轉向，巴克萊分析師指該機構過往審批新產品較保守。交易所管理層將在業績會上面對監管政策轉向、成交量可持續性及資本市場復甦等提問。

瑞銀分析師預期，永續期貨對機構投資者吸引力有限，現有交易所數據業務仍具優勢。芝商所將於周三(22日)率先公布業績，市場預期收入微跌；納斯達克受惠SpaceX上市及數據服務需求，周四(23日)料創季度收入新高。