2026-07-21T13:47:00.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》美股周二(21日)反彈，三大指數全線收高，終止連續三日的跌勢。市場風險偏好明顯回升，投資者在消化美伊軍事衝突升級的最新局勢之際，同時聚焦本季度企業財報開局表現，帶動資金重新湧入科技與晶片板塊。

道指收市升385.38點，或0.74%，報52224.64點；標指升65.92點，或0.89%，報7509.2點；納指升329.13點，或1.29%，報25837.21點。

半導體板塊全面造好，美光科技(US.MU)升12.2%，邁威爾科技(US.MRVL)升6.7%、英特爾(US.INTC)漲8.6%外，西部數據(US.WDC)大漲12.5%、SanDisk(US.SNDK)飆升14.3%、希捷科技(US.STX)升11.1%。SK海力士(US.SKHY)ADR亦急升13.8%。

工業巨頭3M(US.MMM)公布第二季度盈利超出市場預期，股價飆升逾7%；通用汽車(US.GM)的利潤數據亦優於預期，股價上漲約5%。SpaceX(US.SPCX)亦錄得3.1%的升幅。

市場目光現正轉向本周稍後將公布業績的重磅科技股，包括谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)、IBM(US.IBM)及特斯拉(US.TSLA)。

美軍中央司令部近日仍連續多晚對伊朗發動空襲，德黑蘭方面則反擊美軍在中東的軍事設施，令地緣政治風險持續。紐約期油顯著上漲2.6%，報每桶84.67美元，而布蘭特期油亦跟隨大市錄得2.4%的升幅，報每桶91.42美元。

與此同時，現貨黃金升破每盎司4080美元，現貨金急升1.9%，報每盎司4084美元，紐約期金亦同步上揚1.8%，報每盎司4089美元。

美匯指數呈現持續震盪並偏強的反彈走勢，盤中企穩101關口，最高觸及101.2水平，升約0.2%。美元兌日圓升至163.19，再漲0.4%，刷新1986年以來新高，日圓持續受壓。歐元兌美元匯價反覆偏軟，下跌約0.1%，報1.14美元。比特幣一度衝上6.6萬美元，多元資產同步走強。(kk)