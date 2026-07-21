2026-07-21T23:39:08.000Z

繼美國兩個交易所計劃延長交易時段，倫敦交易所擬明年推出夜盤交易平台。延長交易時段是大勢所趨，香港作為國際金融中心應與時並進，積極研究類似做法，為投資者提供全天候交易服務，以提升競爭力。

近年來，在加密貨幣全天候交易模式衝擊下，散戶對即時參與的需求日益強烈，傳統股市交易所須提升跨時區投資便利性，才能留住全球資金。納斯達克交易所計劃12月將每天交易時段延長至23小時，以滿足全球投資者跨時區的交易需求，而紐約交易所亦有計劃延長交易時段至22小時。有見及此，倫敦交易所選擇推出近15小時的夜盤交易平台，先從ETP等產品切入，正是回應這一潮流。

在這場延長交易時段競賽中，香港正面臨不進則退的壓力。港交所研究延長交易時段，包括提早開市、取消午休及增設夜市等方向，旨在不讓自己缺席。隨著T+1結算普及、互聯網與雲端科技的飛速發展，技術障礙已基本消除。香港若要在這場競賽中站穩陣腳，不能只著眼於延長交易時段的技術升級，而是改革股市平台，方能鞏固並提升其國際金融中心地位。

結合創新科技，締智能金融中心

延長交易時段可為香港股市帶來顯著好處。首先是提升市場流動性、效率和競爭力。對交易所而言，時間即是金錢，更長的交易窗口理論上能帶來更多的交易徵費收入，在與環球對手的競爭中奪取資產的跨時區定價權，並可吸引更多優質公司前來上市，例如SK海力士便選擇以ADR形式赴美上市，籌集資金，三星電子亦正尋求赴美上市集資。對投資者而言，若港交所能延長交易時段，他們能即時回應突發事件，減少隔夜跳空風險，有助於全球資產配置的靈活。

此外，延長交易時段可加速金融科技創新。結合區塊鏈、人工智能監控及穩定幣結算等新工具，更能強化香港在代幣化證券、ETF及衍生產品領域的競爭優勢，令香港朝智能金融中心轉型邁向關鍵一步，帶動金融科技投資，提升香港國際金融中心和創科中心地位。

當然，任何改革都伴隨風險。香港必須在全盤大局上進行周全考量。首先是流動性分散問題。非核心時段參與者較少，可能導致價差擴大、波動加劇。解決之道在於分階段實施，先從藍籌股或特定ETF產品試行晚市交易，避免全面鋪開帶來的市場不穩。

更重要的是，香港須考慮「港股通」機制帶來的結構性制約。截至去年，港股約23%的成交額來自「港股通」，南向資金已成為市場不可或缺的定價力量。若延長交易時段，須兼顧內地A股交易時間、結算周期及監管要求。假如香港單方面延長早晚交易時段，而內地交易系統與監管機構未能同步配合，屆時新增的夜盤時段將衍生新的配套監管挑戰，中港兩地監管機構要有新思維去處理。

此外，取消午休未必會顯著推高港股成交量，但會推高營運成本，若開拓夜市交易時段，對中小券商而言，將要增加人手，導致營運成本增加。正如前年當局落實打風不停市措施前，中小券商反對聲音頗大，隨著港交所協調各方，並提供適當過渡支援，最終可順利推行。

採先易後難策略，分段穩步推進

因此，香港要落實延長交易時段，關鍵是採取先易後難、分段推進策略。短期優先取消午休與提早開市，中期研究有限晚市，初期只集中衍生產品交易，長期視乎市場反應再考慮擴大至現貨。過程中，需廣泛諮詢持份者意見，建立透明的評估機制，並提供過渡期費用優惠，確保改革獲得市場認同。

在這場全球延長交易時段競賽中，香港需要找到最適合自身節奏的步伐，在制度的韌性與時代的浪潮之間，取一個能夠持續領先的平衡點，香港不僅能與紐約、倫敦看齊，更可打造亞洲版24/5模式（每周5天，每天24小時）：結合內地深度與全球廣度，成為數字資產與傳統金融融合的全球標杆。