2026-07-22T14:55:20.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》英國上市公司Satsuma Technology宣布，逾九成股東投票通過決議，將清倉持有的668枚比特幣(現值約4350萬美元)並從倫敦證券交易所退市。

根據監管文件顯示，該公司六人董事會中僅兩名董事支持退市方案，其餘四名董事主張保留上市地位並長期持有比特幣。最終股東以壓倒性票數支持清倉套現，反映市場對企業持有加密資產策略的信任危機。

該公司前身為人工智能企業TAO Alpha，於2025年8月轉型並聘請美國比特幣評論家Mark Moss擔任首席策略官。轉型後最高曾持有價值1.91億美元的2878枚比特幣，現時持倉價值已蒸發逾77%。

扣除清算成本後，預計股東每股僅能收回26.8至30英鎊，較2025年6月股價高峰時期損失逾99%。公司股價現已跌至不足1便士，主要因去年10月比特幣創12.6萬美元新高後暴跌，觸發「加密寒冬」所致。

公司自去年12月起已開始拋售比特幣套現4000萬英鎊，今年2月及3月更接連失去財務總監與行政總裁。主要投資者Pantera等機構持續施壓要求清算剩餘資產。