2026-07-22T16:35:12.000Z

《經濟通通訊社23日專訊》據公共公民組織報告顯示，虛擬貨幣行業截至今年6月底已向2026年美國中期選舉投入1.89億美元，成為本屆選舉周期最大企業政治獻金來源。業界力推的《清晰法案》現時通過機率僅31%，法案進展將直接影響比特幣、以太幣及瑞波幣等主要加密資產走勢。

《清晰法案》去年7月已獲眾議院通過，今年5月通過參議院銀行委員會審議，現因兩黨角力陷入僵局。民主黨要求加入禁止政府官員持有虛擬資產條款，此要求源於上周文件披露總統特朗普2025年通過官方迷因幣等途徑獲利14億美元。另穩定幣是否允許支付收益的爭議亦成阻礙。

法案核心包括三大改革：1)將現貨市場監管權由證交會移交商品期貨交易委員會；2)建立代幣「去中心化測試」機制，允許成熟代幣轉類為商品；3)將今年初將三大幣列為商品的監管指引正式立法。

比特幣因已有期貨ETF及現貨ETF，受法案影響最小。以太幣現有質押ETF產品合法性將獲鞏固，未過案恐影響機構採用。瑞波幣受益最大，法定商品地位確立後，分析師預期可吸引40至80億美元ETF資金流入。

市場關注8月8日前是否提出終止辯論動議，若未能推進，法案或延至2027年再議。