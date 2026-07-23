2026-07-23T13:55:07.000Z

《經濟通通訊社23日專訊》美國證交會(SEC)虛擬貨幣工作組成員皮爾斯周三(22日)發表網誌警告，去中心化金融(DeFi)開發者若試圖扭曲現行證券法規，將面臨重大監管風險。

皮爾斯強調，監管機構將重點審查金融產品的經濟實質功能，而非其技術架構是否去中心化。她指出，即使採用智能合約自動化運作的收益型儲備池(vaults)及借貸市場，只要涉及證券屬性，仍須遵守聯邦證券法規。

文章特別點名鏈上借貸協議，指其運作模式若符合「票據」(notes)特徵，即可能被認定為證券。皮爾斯舉例說明：「當開發者參與管理儲備池資產或制定借貸策略時，可能觸及投資顧問相關法規問題。」

皮爾斯重申SEC於去年3月公布的監管指引，強調無論資產是通過傳統系統或區塊鏈發行交易，證券法規適用性不變。該指引已針對質押服務、空投活動及包裝虛擬資產等建立新分類標準。

儘管SEC現任領導層採取較合作態度，皮爾斯仍敦促開發者主動諮詢監管機構，並建議推動法規現代化。她將於今年11月離任轉投瑞金大學法學院，結束自2025年1月起領導SEC虛擬貨幣工作組的任期。

適逢《CLARITY法案》正在國會審議，該法案旨在明確SEC與商品期貨交易委員會(CFTC)的監管權責邊界。與此同時，SEC正審查企業自主發行代幣的股東權益問題，顯示美國虛擬貨幣監管框架持續演進。