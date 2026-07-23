2026-07-23T14:25:01.000Z

《經濟通通訊社23日專訊》歐元兌美元匯率本周四(23日)逼近一周高位，市場聚焦歐洲央行即將公布的利率決策。儘管預期本次會議將維持利率不變，但能源價格上漲可能促使央行暗示9月加息，以應對通脹風險。

歐元兌美元最新升0.17%至1.1429美元，美元指數則跌0.13%至100.98。澳洲聯邦銀行外匯策略師指出，中東局勢升級推高油價，可能迫使歐洲央行採取「鷹派暫停加息」策略，此舉或進一步推升歐元匯率。

美國對伊朗及其盟友胡塞武裝實施新一輪打擊，刺激國際油價亞洲時段急升逾1.5%，創六周新高。地緣政治風險同時支撐美元走勢，澳元及紐元分別升0.23%和0.1%，英鎊則微升0.1%至1.3384美元。

日圓兌美元匯率微升0.04%至163.05，仍接近上周觸及的1986年以來低位。路透調查顯示，86%經濟學家預期日本央行今年將加息，但95%認為本季將按兵不動。日本財務大臣重申必要時將果斷干預匯市，市場對當局行動時機仍存分歧。

比特幣跌0.5%至65557.35美元，以太幣亦跌0.44%至1917.65美元。分析指虛擬貨幣市場受傳統金融市場波動影響，資金流向避險資產趨勢明顯。