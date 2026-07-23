2026-07-23T15:05:10.000Z

《經濟通通訊社23日專訊》虛擬貨幣市場周三(22日)表現平淡，主要虛擬幣窄幅波動，投資者正消化《清晰法案》新增道德條款及中東地緣局勢升溫影響。比特幣多次挑戰6.7萬美元未果後回落至6.5萬美元水平，以太幣在1900至1950美元區間徘徊，XRP及狗狗幣同樣橫行整理。

參議院共和黨人最新公布的《清晰法案》修訂草案，新增道德條款限制總統及其他聯邦官員投資加密貨幣。法案進展未對市場產生明顯刺激作用，過去24小時加密幣市場錄得逾1.8億美元清算，當中以好倉佔大多數。

比特幣未平倉合約過去24小時減少2.18%，但幣安衍生品交易員趁低吸納，散戶與大戶均增加比特幣好倉部位。加密恐懼與貪婪指數顯示市場仍處「恐懼」區域。

美國國務卿魯比奧指伊朗對談判「缺乏誠意」，並批評伊朗要求控制霍爾木茲海峽航道的要求「絕不可接受」，中東緊張局勢持續升溫。

知名虛擬幣分析師Ali Martinez指出，比特幣需收高於70920美元水平才能確認反彈趨勢延續。鏈上數據公司CryptoQuant補充，近期升勢主要由槓桿推動，現貨買盤仍顯薄弱，建議投資者等待現貨成交量回升再作部署。