2026-07-23T17:30:00.000Z

《經濟通通訊社24日專訊》虛擬貨幣預測平台Polymarket最新數據顯示，交易員現時押注委內瑞拉前總統馬杜羅妻子弗洛雷斯年底前獲釋概率急升至42%，較早前預期大幅攀升，相關合約總交易額逾130萬美元，反映市場對美委兩國可能達成外交協議的揣測持續升溫。

根據Polymarket平台數據，針對弗洛雷斯能否在12月31日前獲釋的合約，目前累計吸引逾32.4萬美元押注，相關衍生合約總交易額更突破130萬美元。市場概率從低位急彈至42%，主要反映交易員對地緣政治局勢的預期變化。

觸發今輪押注潮的關鍵事件，是美國聯邦法院周三(22日)正式確定馬杜羅夫婦在紐約的審訊日期，二人面臨毒品走私指控。雖然司法部未就弗洛雷斯獲釋可能性作任何表態，但市場迅速反應顯示交易員正評估潛在外交協商可能性。

Polymarket強調該平台僅反映交易員基於公開資訊的風險偏好，並非實際談判進展指標。根據規則，弗洛雷斯需在年底前通過釋放、假釋或軟禁等方式完全脫離政府監管，方符合合約兌現條件，單純轉移關押地點或出庭應訊並不計入。

分析指出，雖然華府與加拉加斯關係持續緊張，但過往曾達成多項囚犯交換協議。目前弗洛雷斯仍被聯邦拘留且未獲保釋，法律程序尚在進行。政治觀察家認為，若美方欲換取在委被扣美國公民，弗洛雷斯可能成為談判籌碼。

值得注意是，該平台在馬杜羅今年初被捕前，已出現異常押注活動，部分匿名交易員成功預測其倒台。今次押注波動再度引發市場對「內幕交易」的質疑，惟目前未有證據顯示違規行為。