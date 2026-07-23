2026-07-23T18:10:00.000Z

《經濟通通訊社24日專訊》由Cathie Wood旗下ARK Invest、貝萊德(US.BLK)及多家金融機構組成的比特幣安全聯盟(Bitcoin Security Consortium)正式成立，旨在強化比特幣網絡的長期安全性及抗風險能力。

聯盟創始成員包括Anchorage Digital、ARK Invest、貝萊德、Block(US.XYZ)、Blockstream、Coinbase(US.COIN)、富達數字資產、Galaxy及MicroStrategy(US.MSTR)等重量級機構。

成員機構承諾未來三年合共投入1500萬美元，用於資助現有比特幣安全開發者及研究人員。聯盟同時將著手研究量子計算時代的比特幣安全防護方案，應對未來科技挑戰。

Strategy行政總裁Phong Le表示：「作為長期持有者，我們有充分動機確保比特幣世代安全。資助相關研究人員並推動安全議題討論，是最直接的貢獻方式。」

聯盟計劃未來數月定期發布比特幣安全技術文件，並持續更新維護相關資料庫，同時維持對開發者社群的資金支持。