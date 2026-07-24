2026-07-24T14:05:01.000Z

《經濟通通訊社24日專訊》跨境支付平台Wise(US.WSE)周五(24日)股價急挫逾6%，主因美國貨幣監理署(OCC)正式拒絕其全國性銀行牌照申請。此次挫敗發生在該公司今年5月將主要上市地從倫敦轉至紐約後僅兩個月。

Wise證實其全國性銀行牌照申請遭OCC駁回，主要涉及2011年原始申請中存在的歷史問題，包括與金融犯罪相關的合規缺陷。該公司強調自提交信託牌照申請以來，已投入大量資源強化全球及美國的風控體系。

公司聲明指出：「防範不法分子利用Wise等金融機構是我們的首要任務」。儘管已改善相關流程，但監管機構仍認為其未能完全符合最新反洗錢要求。目前Wise在美國仍可透過現有匯款牌照繼續營運。

Wise透露，自一年前提交申請以來，美國支付監管框架已發生重大變化，特別是在前總統特朗普推動的加密貨幣新規實施後。公司計劃根據最新監管要求重新提交申請，但未提供具體時間表。

此次挫折令Wise今年5月從倫敦轉至紐約交易所的主要上市戰略蒙上陰影。該公司當時期望通過轉板吸引更多美國投資者，並利用更大規模的資本市場加速擴張。

Wise強調將維持在倫敦的二次上市地位，並繼續在英國進行招聘和投資。這家2011年以TransferWise之名創立的金融科技公司，最新季度服務用戶達1200萬個人及企業客戶。