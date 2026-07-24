2026-07-24T15:15:18.000Z

《經濟通通訊社24日專訊》虛擬貨幣市場以劇烈波動著稱，截至2026年6月總市值雖突破2.3萬億美元，但價格波動幅度仍遠超傳統資產。分析指市場結構缺陷、流動性不足及監管不確定性為三大主因。

虛擬貨幣市場全年無休運作，與傳統金融市場存在根本差異。區塊鏈技術允許隨時交易，但當重大消息在傳統市場休市時段傳出，配合低流動性環境，容易引發價格劇烈波動。槓桿持倉者更需承受非傳統時段的突發行情風險。

全球債券與股票市場規模分別達156萬億及103.6萬億美元，虛擬貨幣市場規模僅約其1.5%。市場深度不足導致大額訂單易引發價格跳空，BTCIntelligence創辦人Richard Rosdal指出：「相同規模交易在深度市場幾乎無感，但在淺薄市場會形成缺口。」

社交媒體傳聞與名人效應顯著影響幣價。2021年特斯拉(US.TSLA)宣布接受比特幣支付後幣價急升，三個月後馬斯克撤回決定，單日即引發10%跌幅。市場缺乏權威資訊管道，加劇投機性交易。

美國2025年通過《CLARITY法案》推動機構參與，帶動市值攀升；瑞波實驗室與SEC長達五年的法律糾紛同年和解，消除重大不確定性。現貨比特幣ETF於2024年1月獲批，亦成為重要價格催化劑。

少數「巨鯨」持有大量加密資產，單筆交易即可影響市場。幣安等交易所錢包被視為比特幣巨鯨，而迷因幣等低市值資產更易出現持倉集中現象。代幣解鎖機制亦常造成供應洪峰，加劇價格波動。