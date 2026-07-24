2026-07-24T15:35:03.000Z

《經濟通通訊社24日專訊》中東局勢持續緊張拖累風險資產表現，主要虛擬貨幣周四(23日)跟隨美股下挫。比特幣跌至6.4萬美元中段水平，以太幣失守1800美元關口，全數回吐本周早段升幅。

根據Coinglass數據，過去24小時加密貨幣市場清算金額超過2.5億美元，當中多頭部位佔1.88億美元。比特幣未平倉合約減少2.85%，分析指價格與持倉量同步下跌反映投資者正平倉離場而非新空頭進場。

虛擬貨幣相關股份同步下跌，Strategy(US.MSTR)及Bitmine Immersion Technologies(US.BMNR)分別收跌6.38%及6.48%。全球虛擬貨幣總市值現報2.25萬億美元，24小時內縮水0.59%。

知名分析師Ali Martinez指出，比特幣夏普比率已跌至負值區間，與2015、2019及2022年熊市底部情況相似，認為現水平為長線投資者提供不對稱入市機會。另一分析師Michaël van de Poppe則維持以太幣2500美元目標，但承認當前調整對市場氣氛造成打擊。