2026-07-24T18:10:00.000Z

《經濟通通訊社25日專訊》以太幣創辦人Vitalik Buterin公布最新技術路線圖，提出該區塊鏈網絡自2022年「合併」升級後最大規模改革方案，計劃未來3至4年全面重建核心技術架構。

新路線圖聚焦三大技術領域：擴容方案、量子電腦攻擊防護及交易隱私功能。Buterin提出五大「北極星」目標，包括實現秒級交易確認、主鏈處理1萬TPS、第二層網絡達1000萬TPS吞吐量，並將量子抗性密碼學與原生隱私保護列為核心發展方向。

分析指出，量子安全機制與隱私功能將大幅增加區塊數據負載，可能與擴容目標產生技術矛盾。據估算，新隱私協議或使每筆交易數據量增加30%，可能抵銷第二層網絡的擴容效益。

儘管技術升級可能提升網絡使用價值，但分析師警告以太幣(ETH)持有者未必直接受惠。主鏈手續費燃燒機制受擴容影響，2026年已出現輕微通脹趨勢。新方案將更多交易轉移至第二層網絡，可能進一步壓低主鏈手續費收入。

市場數據顯示，以太幣現價較歷史高位仍回調62%，分析認為虛擬貨幣熊市周期已持續9個月，技術面或醞釀反彈。惟Buterin強調此次升級主要提升技術價值，代幣經濟模型仍需調整才能創造投資回報。