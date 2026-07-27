2026-07-27T13:45:07.000Z

《經濟通通訊社27日專訊》虛擬貨幣分析平台CryptoQuant報告指出，比特幣近期面臨加劇的市場沽壓，主要受美國國債孳息率攀升及交易所資金流入激增影響，系統模型持續第八周發出「觀望」訊號。

報告顯示，上周日(26日)比特幣交易所淨流量由前周流出11200枚，逆轉為流入12700枚，單周逆轉幅度達23900枚(按周收市價計約15.4億美元)。分析師Axel Adler Jr.指此為賣壓層面的主要負面變化，反映即時沽售供應量增加。

被視為「最大流動性指標」的美國10年期國債孳息率，上周累升14個點子至4.25%。分析師解釋，無風險回報率上升直接衝擊比特幣等零息高波動資產，同時推高整體經濟借貸成本，收緊金融環境並壓縮風險投資資金。

儘管機構資金連續第七周淨流入現貨ETF，但規模由前周943枚(約6100萬美元)銳減至373枚(約2400萬美元)，未能抵消交易所新增供應量。與此同時，散戶情緒指標轉向「看淡」，Stocktwits平台討論熱度降至「低位」。

Adler強調市場缺乏買盤流動性支持，新資金活動接近年度低位，穩定幣持續撤出交易所。在缺乏新增流動性下，即使出現技術反彈亦難轉化為持續升勢，投資者趁反彈獲利離場加劇市場壓力。

綜合風險指標「Wind Score」上周由-0.44惡化至-2.89，反映宏觀環境轉向「避險模式」。同期標指跌1.7%、恐慌指數升穿18.7，高收益債息差擴闊至2.77基點，均顯示風險偏好下降。