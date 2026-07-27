2026-07-27T17:10:00.000Z

《經濟通通訊社28日專訊》比特幣礦企CleanSpark(US.CLSK)上周五(24日)收報14.52美元，今年累升43.5%，惟分析指其資產價值仍被嚴重低估。公司現控制1.8吉瓦電力資源及585兆瓦ERCOT認證容量，券商平均目標價22.35美元，潛在升幅達54%。

2026財年第二季收入按年跌24.9%至1.36億美元，主要受2.24億美元比特幣公允價值未實現虧損拖累。股東權益從2025財年末的21.8億美元縮減至9.86億美元，惟資產基礎仍維持29.1億美元。

Google母公司Alphabet(US.GOOGL)被列為最合適收購方，其雲業務第二季增長82%，在得州及喬治亞州擴張區域面臨電力供不應求。微軟(US.MSFT)及亞馬遜(US.AMZN)同屬可能買家，前者AI業務年化收入突破370億美元，後者正為OpenAI籌建2吉瓦算力設施。

CleanSpark目前負債17.9億美元，市值約37億美元。黑石、KKR等私募巨頭近期成立數十億美元AI數據中心基金，或考慮將該公司私有化後轉型為超大型雲端服務供應商基建平台。