2026-07-27T17:50:00.000Z

《經濟通通訊社28日專訊》華爾街金融機構近期掀起新一輪私有區塊鏈熱潮，但業界專家警告此輪「銀行版區塊鏈」發展模式與2016年失敗案例高度相似，預測將重現當年耗資巨大卻成效甚微的結局。

美國存管信託與結算公司(DTCC)聯手摩根大通(US.JPM)、摩根士丹利(US.MS)等機構，正測試代幣化股票發行計劃。倫敦證券交易所更宣布將於年內推出全天候區塊鏈股票交易平台。這些項目均採用需許可制的私有鏈技術，與比特幣、以太幣等公鏈的開放特性形成鮮明對比。

哥倫比亞大學教授Omid Malekan直指此類私有鏈實為「按鈕控制型數據庫」，批評其加密機制形同虛設、共識機制只是幌子。他強調私有鏈本質上偏袒特定企業利益，猶如「相信Visa會希望萬事達卡成功」般荒謬，長期難以實現廣泛應用。

回顧2016年金融機構以「區塊鏈非比特幣」口號推動的類似計劃，最終耗資數十億美元卻成果有限，反促成去中心化公鏈爆發式成長。分析指出，當前私有鏈熱潮恐重複歷史，僅催生大量顧問合約與技術論壇，真正突破性創新仍將來自以太幣等經實戰考驗的公鏈體系。