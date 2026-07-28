2026-07-28T13:15:03.000Z

《經濟通通訊社28日專訊》Multicoin Capital前聯合創辦人Kyle Samani在社交平台X發文，指控其舊東家通過支持Hyperliquid協議「正與Solana(SOL)生態建設者對立」。此番言論引發虛擬貨幣社群熱議，SOL及HYPE代幣24小時內分別下跌4%及8%。

Samani現任Solana財政機構Forward Industries(US.FWDI)主席，他直言Multicoin Capital「正反對Solana建設者的一切努力」。今年2月離職的Samani強調，該公司已不再維護Solana開發者利益。此為Samani與Multicoin自年初以來的第二度公開決裂。

事件源於Multicoin與Hyperliquid政策中心聯合向美國商品期貨交易委員會(CFTC)提交監管建議文件，主張由CFTC統一監管預測市場，取代各州零散的賭博法規。文件特別提及Hyperliquid的鏈上「結果導向合約」可受惠於此框架。

Samani多次抨擊Hyperliquid採用閉源且需許可的架構，早前更直指該協議「集加密貨幣所有弊端於一身」。值得關注的是，BitMEX創辦人Arthur Hayes上月曾以10萬美元慈善賭注押注HYPE年底表現將優於十大加密貨幣，Samani當時選擇支持SOL應戰。

受事件影響，SOL過去24小時下跌4%，零售投資情緒轉為看淡；HYPE同期跌幅更達8%，但社群討論熱度維持高位。分析指此爭議反映加密領域監管路徑與技術路線之爭日趨白熱化。