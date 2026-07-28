2026-07-28T13:25:03.000Z

《經濟通通訊社28日專訊》全球股市本周迎來關鍵時刻，科技股拋售潮蔓延至亞洲市場，南韓綜合股價指數錄得今春以來最大單日跌幅，月線恐創1997年亞洲金融風暴以來最差表現。市場憂慮中國半導體產業突破加劇行業競爭，拖累美股科技板塊前景。

KOSPI指數重挫主因中國長鑫存儲成功登陸A股，首日暴漲466%至市值4840億美元，躍居中國第二大上市公司。記憶體三巨頭美光(US.MU)、三星及SK海力士過去一年股價累升285%至700%，新競爭者加入引發產能過剩憂慮。日經225指數同期累跌13.8%，反映全球科技股估值調整壓力。

投資者聚焦周三(26日)聯儲局議息結果，雖預期維持利率於3.5%-3.75%區間，但市場仍定價33%夏季加息機率，9月加息概率更高達80%。英偉達(US.NVDA)債務保護成本急升，反映市場對其10億美元AI晶片融資計劃風險評估升溫。

中國企業成功研發浸沒式深紫外光刻機消息打擊晶片股表現。摩根士丹利分析指中國有望在2030年前成為AI主要創新中心，長鑫存儲IPO獲蘋果暗中支持在華銷售設備採用其晶片，反映科技供應鏈重組趨勢。

福特(US.F)與通用(US.GM)積極拓展國防業務，競標美軍新型戰術卡車訂單。通用已與洛歇馬丁(US.LMT)合作，利用量產優勢進軍國防領域。分析估計相關業務可為車企帶來數億美元新增盈利。