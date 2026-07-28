2026-07-28T13:55:20.000Z

《經濟通通訊社28日專訊》虛擬貨幣市場自去年10月以來持續低迷，以太幣(ETH)現價較歷史高位回落逾60%。華爾街知名分析師、Bitmine Immersion Technologies(US.BMNR)主席Tom Lee最新發表驚人預測，指以太幣有潛力從現時約1940美元暴漲至25萬美元，升幅近130倍。

Lee指出，以太坊作為全球最大去中心化應用平台，正經歷「以太坊2.0」重大技術升級。該平台透過智能合約構建金融、遊戲等領域的應用程式，全球數千節點確保網絡十年來保持100%正常運作時間。以太幣作為網絡「燃料」，隨着應用增加需求自然上升。

今年多家金融機構已採用以太幣網絡，貝萊德與摩根大通推出區塊鏈投資基金，吸資數十億美元投資美國國債等資產。Robinhood Markets最新推出代幣化股票交易平台，允許客戶全天候買賣實物股票。

Lee預測，人工智能代理未來需要獨立身份與資金管理系統，以太幣的去中心化特性將成為理想結算層。若實現此應用場景，以太幣市值可能飆升至30.1萬億美元，相當於美國全年經濟總量。

儘管機構採用增加，以太幣主網及二層網絡日活錢包地址按年減少40%至220萬個，反映主流應用尚未普及。分析指Lee任職的Bitmine持有580萬枚以太幣(佔流通量5%)，其預測存在利益關聯，投資者需審慎評估風險。