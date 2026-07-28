2026-07-28T16:55:00.000Z

《經濟通通訊社29日專訊》美國國會議員正推動修補虛擬貨幣投資者每年涉及數十億美元的稅務漏洞，此舉被視為兩黨在虛擬貨幣議題上罕見的共識領域。專家指出，現行稅法允許投資者在未真正出售資產情況下申報稅務減免，形成獨特套利空間。

根據現行稅制，比特幣等數碼資產投資者雖可如股票般申報投資損失抵稅，卻不受「洗售規則」約束。此漏洞令投資者能在維持持倉情況下，透過虛擬交易申報稅務減免。楊百翰大學稅務專家Troy Lewis形容：「這就像存在巨大漏洞，人們正開著卡車通過它。

德州共和黨眾議員喬迪·阿靈頓6月提出《現行稅務反濫用規則適用於數碼資產法案》，擬將洗售規則擴展至加密貨幣。財政部曾估算此舉可於十年內增加240億美元稅收。會計事務所Grant Thornton分析指，共和黨主導的稅務改革提案具標誌意義，反映虛擬貨幣監管漸成主流議題。

立法推動時機正值加密貨幣市場低迷，比特幣自2025年10月以來價值腰斬。專家指大量近兩年入場的投資者現面臨賬面虧損，利用現行規則避稅需求激增。稅務顧問Colin Wilhelm表示：「若市場持續走弱，相關稅務優惠將更受關注。」

值得注意是，持有比特幣ETF等證券化產品的投資者仍需遵守現行洗售規則。直接持有虛擬貨幣才被視為「財產」享受豁免。專家舉例，投資者出售比特幣後立即買入以太幣，可能因資產性質差異而不違規，此操作空間仍存爭議。