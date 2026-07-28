2026-07-28T18:30:00.000Z

《經濟通通訊社29日專訊》Circle Internet Group(US.CRCL)宣布收購IBM(US.IBM)全部區塊鏈專利組合，一躍成為美國最大區塊鏈專利持有者。值得關注的是，此次收購並未包含同業普遍簽署的「防禦性專利承諾」，引發業界對未來專利戰升級的憂慮。

Circle此次收購涉及逾680個專利家族及近千項全球專利，涵蓋分佈式賬本技術、金融服務流程及供應鏈驗證等核心領域。據公告顯示，這家USDC穩定幣發行商此前僅持有1項區塊鏈專利，今次交易令其專利儲備暴增近千倍。

IBM過去十年透過Hyperledger Fabric框架建立企業級區塊鏈專利庫，但旗艦項目TradeLens供應鏈平台已於2022年停運。分析認為，IBM今次出售專利組合反映其承認企業級區塊鏈發展未達預期，轉而將資源聚焦於Open USD穩定幣聯盟。

值得注意是，Circle並未加入加密開放專利聯盟(COPA)，意味其保留使用專利攻擊競爭對手的權利。雖然該公司屬專利轉讓授權網絡(LOT Network)成員，但該機制僅防範專利蟑螂攻擊，不限制成員主動發起專利訴訟。業界觀察指，在美國專利局收緊專利無效程序背景下，Circle手握近千項專利卻無防禦承諾，恐加劇行業訴訟風險。

交易揭示IBM矛盾定位——既向Circle出售專利，同時參與開發挑戰USDC的Open USD穩定幣。OUSD採用收益分配模式直接衝擊Circle商業模式，已導致USDC流通量從3月近800億美元降至735億美元。美銀分析師更將Circle目標價從85美元大削至50美元，反映市場對Circle核心業務的擔憂。

Circle近年持續擴充知識產權，除IBM交易外，今年已收購跨鏈技術公司Interop Labs。配合其支付網絡及機構級區塊鏈Arc的發展，專利組合將為銀行級客戶提供技術保障。供應鏈與雲端安全專利更顯示該公司拓展穩定幣外業務的野心。