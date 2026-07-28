2026-07-28T19:00:00.000Z

《經濟通通訊社29日專訊》虛擬貨幣市場近期持續低迷，比特幣年內累跌逾25%，資金明顯轉向人工智能及太空探索等新興領域。Bitwise投資總監Matt Hougan最新研判指出，比特幣正處於關鍵轉折點，年底前或現顯著反彈。

據市場數據顯示，比特幣今年以來累計跌幅超過四分之一，投資者大規模撤離虛擬貨幣市場。資金流向呈現明顯板塊輪動。

Hougan強調需以長線視角審視比特幣走勢，指出該資產具備明顯的四年週期特性。以2022年熊市為例，比特幣當年暴跌64%，惟其後兩年分別錄得三位數升幅並創歷史新高。目前價格波動正反映典型週期轉換特徵，預期年底前將進入新一輪上升週期。

數據顯示，比特幣過去十年升值幅度達100倍，相比之下美元過去六年購買力縮水28%。Hougan認為這驗證了比特幣作為「數位黃金」的價值儲存功能，特別在應對通脹及地緣風險方面展現獨特優勢。

儘管現價徘徊7萬美元下方，多家機構仍維持樂觀預測。其中Bernstein重申15萬美元年度目標價，意味潛在升幅達135%。分析指隨着AI及太空股估值漸趨飽和，資金或重新配置至具爆發潛力的加密資產。