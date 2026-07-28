2026-07-28T19:40:00.000Z

《經濟通通訊社29日專訊》比特幣價格跌穿6.4萬美元關口，市場關注本周聯儲局利率決策、通脹數據及重磅企業業績等多重因素交織影響。彭博資深策略師麥格隆警告，若美股出現疲軟跡象，比特幣恐進一步下探5萬美元水平。

分析師指出，6.9萬至7萬美元區間為關鍵阻力位，若有效突破該區域，或確認比特幣已完成築底。儘管比特幣近期短暫跌破200周移動平均線後重新收復，此技術形態曾於過往重大底部出現，但麥格隆反駁築底論，強調比特幣自歷史高位回落約50%後仍處熊市格局。

專家小組預期聯儲局將維持利率不變，惟政策聲明或保持鷹派立場，主因通脹仍高於2%目標。第二季GDP增長預估約2%，家庭支出增長2.4%，核心通脹指標持續超標。若當局欲進一步抑制經濟活動，可能優先選擇縮表而非加息。

部分分析師認為，長期盤整、巨鯨吸籌及技術結構改善，仍可能推動比特幣突破7萬美元。然而市場情緒指標顯示，當前比特幣熱度已跌至2022年FTX崩盤前低位，但機構與長期投資者持續累積倉位。

麥格隆提出「尊重熊市」觀點，預測若標普500指數下跌10%，比特幣恐跟跌20%至30%，下探甚至跌破5萬美元。其他專家質疑此論點，指出比特幣數月來表現遜於屢創新高的美股，監管不確定性、過度槓桿及加密市場特有風險，或是導致其陷入獨立熊市的主因。

油價持續回落或緩解通脹壓力，改善風險資產前景；地緣政治緊張再起則可能推升通脹預期。專家普遍排除聯儲局短期加息可能性，認為平衡表縮減將是主要政策工具。