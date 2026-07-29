2026-07-29T14:35:01.000Z

《經濟通通訊社29日專訊》彭博情報高級商品策略師Mike McGlone警告，當前比特幣及虛擬貨幣市場走勢，與1930年代華爾街股災前奏存在令人不安的相似性。

McGlone上周於社交平台X發文，引用財經記者Brendan Greeley新書《萬能美元》內容，指出1929年10月16日有知名經濟學家公開宣稱股市已達「永久性高位平台」，結果數日後即爆發「黑色星期四」股災，最終引發持續十年的大蕭條。

書中披露，當年過度投資股市的經濟學家Fischer因此損失大部分財產。儘管其債務通縮理論在2008年金融危機後重獲關注，但1929年誤判形勢的樂觀預測，已永久損害其學術聲譽。

McGlone指出，比特幣在2025年10月6日創下126,080美元歷史高位後，現價已暴跌50%至63,889美元。他認為虛擬貨幣牛市已見頂，短期內難以重返高峰，此走勢與1929年股災前資產泡沫破裂模式高度相似。

報告特別提及美國前總統特朗普家族涉足虛擬貨幣領域引發利益衝突質疑。特朗普去年從虛擬貨幣相關業務獲利至少12億美元，其倡議建立「聯邦比特幣戰略儲備」政策主張，與家族旗下迷因幣、World Liberty Financial等虛擬貨幣項目形成潛在利益關聯。