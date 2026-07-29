2026-07-29T15:15:20.000Z

《經濟通通訊社29日專訊》國際油價周三(29日)在歐洲早段急升逾3%，半導體類股延續跌勢，市場聚焦稍後公布的聯儲局利率決議。

伊朗突襲駐約旦美軍基地後，布蘭特原油期貨急升3.7%至每桶87.17美元，紐約期油漲3.6%至82.12美元。美國與沙特隨即對伊拉克境內伊朗支持武裝組織發動空襲，ING分析指波斯灣局勢急劇升溫，沙特石油設施受襲風險增加，或導致原油供應長期中斷。霍爾木茲海峽油輪運輸已基本停擺。

美股半導體股延續跌勢，SanDisk(US.SNDK)及美光科技(US.MU)盤前下跌。韓國SK海力士雖錄創紀錄盈利仍遭拋售，歐洲半導體股跟隨下挫，ASML(US.ASML)跌6.6%。投資者對人工智能投資熱潮持續降溫，焦點轉向收市後公布的微軟(US.MSFT)及Meta(US.META)業績。

美匯指數微跌0.1%至101.313，十年期美債孳息率升0.6基點至4.609%。市場預期聯儲局有71%概率維持利率不變，Principal Asset Management指近期通脹數據溫和，當局或傾向觀望。歐元區十年期德債孳息率升1.6基點至3.122%。

比特幣回升0.8%至64344美元，現貨金價企穩4045美元水平。三菱日聯分析指金價自衝突爆發以來雖累跌25%，但4000美元關口持續見承接買盤。