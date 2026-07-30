2026-07-30T15:05:09.000Z

《經濟通通訊社30日專訊》美國恢復對伊朗軍事打擊之際，主要虛擬貨幣周三(29日)維持窄幅波動，美股則現恐慌性拋售。分析指虛擬貨幣巨鯨正趁比特幣回調積極吸納，以太幣則因供應量下降醞釀升勢。

比特幣周三在6.3萬至6.4萬美元區間波動，以太幣企穩1900美元水平，XRP及狗狗幣同樣呈橫行格局。加密貨幣相關股份受壓，Strategy(US.MSTR)及Bitmine Immersion Technologies(US.BMNR)分別收跌2.94%及5.58%。

聯儲局周三維持基準利率不變，但有三名官員支持加息25點子。市場預期9月會議加息機率升至57%。與此同時，美軍恢復對伊朗軍事打擊，地緣政治風險升溫。

虛擬貨幣分析師Ali Martinez指出，過去一周巨鯨累計增持29075枚比特幣，顯示大戶正藉回調建倉。鏈上數據顯示，比特幣未平倉合約24小時內增加1.52%，反映市場看漲情緒。

CryptoQuant分析指以太幣近期大額轉賬量降至歷史低位，供應量減少有利後市。該機構認為，若機構資金重新流入，將成以太幣突破關鍵阻力位的催化劑。

虛擬貨幣市場24小時內爆倉近4億美元，當中多為多頭倉位。全球虛擬貨幣總市值微跌0.28%至2.18萬億美元。