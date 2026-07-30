2026-07-30T16:35:00.000Z

《經濟通通訊社31日專訊》全球預測市場近年快速擴張卻陷入監管真空，近期以色列軍方洩密案及多國監管行動，突顯這項結合虛擬貨幣與金融衍生工具的新興產業，正引發市場誠信與國家安全風險。

今年2月特拉維夫地方法院起訴書披露，以軍預備役少校涉嫌在機密簡報後兩日，向民間人士洩露軍事行動時間，並透過虛擬預測平台進行交易。涉案二人被控間諜罪等9項罪名，案件揭露軍方人員廣泛使用相關平台。

預測市場已從虛擬貨幣邊緣產品發展成數百億美元產業。2024年美國大選期間，主要平台處理逾十億美元選舉合約交易。目前涵蓋體育、地緣政治等合約類型，年交易量達數百億美元規模。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)將預測合約列為衍生工具，允許受監管平台運作，但禁止涉及戰爭與恐襲的合約。反觀法國、意大利等十國已封鎖主要平台，荷蘭與意大利更於今年7月收緊限制。

除以軍案件外，美軍士兵4月被指利用軍事行動內幕交易，科技公司員工亦涉用商業機密進行預測。更有以國軍事記者因伊朗導彈襲擊預測合約遭投資者威脅，反映市場可能反向影響事件發展。

儘管多國實施限制，用戶仍可透過VPN連接離岸平台。行業利用虛擬貨幣基礎設施，使地理限制形同虛設。目前2026年美國中期選舉相關合約已現大量交易，監管缺口持續擴大。