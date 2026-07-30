2026-07-30T17:10:00.000Z

《經濟通通訊社31日專訊》虛擬資產市場7月呈現分化格局，比特幣現貨ETF終結連續兩個月資金外流，但月度流入額仍創歷史新低。與此同時，以太幣ETF表現突出，吸金額超越比特幣及其他主流虛擬貨幣基金。

數據機構SoSoValue顯示，比特幣現貨ETF在7月僅錄得2.05億美元淨流入，為2024年推出以來最差月度表現。儘管如此，此數據已較5月流出24.3億美元及6月流出45.2億美元明顯改善。比特幣價格微升0.5%至64800美元水平，惟今年累計仍跌約26%，較去年10月歷史高位126000美元腰斬近半。

Hyperliquid(HYPE)ETF在5月及6月分別錄得1.32億美元與1.61億美元流入後，7月意外出現13.33美元淨流出。其代幣價格過去24小時跌逾2%，連續第三日下滑至53美元，較上月創下的76美元歷史高位回落逾30%。

以太幣現貨ETF成為7月最大贏家，吸金3.4285億美元，接近4月水平，表現遠超比特幣及其他加密基金。XRP ETF有望連續第四個月錄得資金流入，而Solana ETF則吸引約1382萬美元。以太幣及Solana過去24小時分別微升0.8%，報1900美元及74美元；XRP升0.4%至10.8美元。