2026-09-14T14:15:02.000Z

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普在愛爾蘭公開賽期間表示，美國可能仿效委內瑞拉模式掌控伊朗石油資源。此言論發表之際，霍爾木茲海峽談判陷入僵局，國際油價周一(14日)升逾2%重上100美元關口。

特朗普指出，美國或會延續對伊朗軍事行動以控制其石油資源，並以今年8月與委內瑞拉達成的協議作類比。根據該協議，委國向美方移交逾650億桶石油儲備控制權(相當於美國自身儲量兩倍多)，換取2090億美元財政支援及近千億美元私人投資。特朗普聲稱此安排收益已「多次抵銷戰爭開支」。

特朗普預期持續七個月的伊朗戰爭將於今年內結束，可能待11月中期選舉後落幕，並強調戰事結束後油價將「急挫」。他聲稱德黑蘭「不斷致電」要求和談，但伊朗此前已否認相關說法。

阿曼外長巴德爾周日(13日)宣布，原定周一(14日)舉行的霍爾木茲海峽區域會談因「需凝聚共識」延期。該水道自2月爆發戰爭以來持續受伊朗及美國海軍封鎖，導致全球能源價格高企。6月美伊協議因航道分歧破裂，近日也門胡塞武裝加強控制紅海南端咽喉曼德海峽，進一步加劇航運風險。