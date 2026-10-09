2026-09-14T19:30:15.000Z

《經濟通通訊社15日專訊》國際原油價格周一(14日)逆市上揚，與虛擬貨幣及貴金屬走勢背馳。市場正為周三(16日)聯儲局議息結果作部署，布蘭特期油升2.75%至每桶107.48美元；紐約期油漲2.51%至102.56美元。比特幣(BTC)及黃金等避險資產則受壓，反映市場風險偏好分化。

沙特阿拉伯上周五(11日)關閉東西方輸油管道，事源伊拉克方向發射的無人機破壞設施。該管道日均輸送量達500萬桶，佔全球供應約4%，事件導致原油需改道霍爾木茲海峽運輸。路透引述消息指，事件或影響全球4%原油供應。

也門胡塞武裝上周五控制紅海南端丕林島，進一步收緊曼德海峽控制權。該水道承擔全球4%至5%原油運輸，加上同日發生霍爾木茲海峽油輪遇襲事件，多重地緣風險刺激油價單周累升8%，自7月以來首度突破百元關口。

美國最新通脹數據高於預期，利率期貨顯示聯儲局本周加息至3.75%-4%區間的機率達86.3%，較一周前59.4%及一個月前33.9%顯著攀升。IG市場分析師Tony Sycamore指出，若阿曼會談未取得實質進展，油價或上試3月初高位119.48美元。

虛擬貨幣總市值24小時內蒸發4.32%至2.62萬億美元。比特幣跌至76718美元，周跌幅達4.4%；以太幣跌1.79%至2478.43美元。現貨黃金微跌0.22%至4340.58美元，白銀及銅分別跌0.25%及1.08%。