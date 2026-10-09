2026-09-14T19:58:04.000Z

《經濟通通訊社15日專訊》華爾街大行最新評級調整引發市場關注，運動品牌Nike(US.NKE)遭Baird下調評級，金融科技公司Affirm(US.AFRM)則獲Wolfe Research調升評級。

Wolfe Research將Affirm評級由「同業中性」上調至「跑贏大市」，目標價定為90美元。該行指出，自上周公布強勁第四財季業績後股價表現落後，當前風險回報比更具吸引力。

Compass Point將Coinbase(US.COIN)評級從「沽售」調高至「中性」，目標價由130美元上調至177美元。報告指比特幣正遵循四年周期規律，現階段已顯現觸底回升跡象。

Baird將Nike評級從「跑贏大市」下調至「中性」，目標價由70美元大幅削減至44美元。分析師雖認同集團長期轉型潛力，但對6月下旬業績公布後持續出現的負面發展表示憂慮。

Melius Research將GE Aerospace(US.GE)、Heico(US.HEI)等五家航空零部件製造商評級由「買入」下調至「持有」，預期商用航空後市場銷售增速將從高位回落。

Wolfe Research將Charter(US.CHTR)評級降至「遜於大市」，目標價118美元。該行預測2027至2028年寬頻行業將面臨衛星容量暴增及光纖價格戰雙重衝擊。

新股評級動態

花旗集團首予Fox Corp(NASDAQ:FOXA)「跑贏大市」評級，目標價95美元，看好其聚焦體育直播與新聞的差異化策略。Texas Capital首予核能公司X-energy(NYSE:XE)「買入」評級，目標價22美元，看好其輕資產商業模式。