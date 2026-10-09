2026-09-15T13:19:10.000Z

《經濟通通訊社15日專訊》美股虛擬貨幣概念股周二(15日)盤前普遍走弱，嘉楠科技(US.CAN)跌約4%，Coinbase(US.COIN)及Strategy(US.MSTR)跌逾3%，Riot Platforms(US.RIOT)、MARA (US.MARA)跌約1%。

市場焦點落在美國參議院周二的《數字資產市場CLARITY法案》(CLARITY法案)程序性投票。參議院預計於美東時間下午2時15分就終止辯論進行表決，法案需取得至少60票支持，方可進入後續正式審議，並非代表法案當日直接通過。

參議院共和黨日前公布最新「最終」文本，稱納入民主黨此前提出的126項實質修改，包括加強公職人員涉及加密資產的利益衝突限制；特朗普亦同意相關倫理條款，並容許州檢察長參與執法。

不過，民主黨至今仍未完全表態支持，並於投票前提出反建議，令法案能否取得60票仍存在變數。

虛擬貨幣方面，比特幣近日由逾8萬美元高位回落，最新跌至約7.74萬美元附近，投資者同時關注美聯儲利率決議及CLARITY法案進展。(kk)