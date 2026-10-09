2026-09-15T14:15:09.000Z

《經濟通通訊社15日專訊》美國司法部向法院提交民事充公訴訟，要求沒收價值6100萬美元的虛擬貨幣資產。當局指控這些資金來自伊朗受制裁原油及石油產品的黑市交易收益，並通過中國買家進行洗錢活動。

美國紐約南區聯邦檢察官辦公室指控，伊朗政府通過中國等地虛擬貨幣網絡，清洗超過15億美元非法石油收益，相關資金用於資助伊朗軍方及伊斯蘭革命衛隊。副檢察總長Sean S. Buckley強調，充公行動旨在切斷伊朗用於敵對軍事行動及恐怖襲擊的資金鏈。

起訴書點名兩間中國公司「天賜信託」(Blessed Trust)及「六合鯨」(Hexa Whale)，指控其利用幣安(Binance)交易帳戶清洗非法石油交易資金，並通過美國虛擬貨幣發行商進行法幣兌換服務。兩公司被指與伊朗政府代理人合作，將資金轉移至伊朗境內。

幣安發言人回應指平台對違反制裁行為零容忍，強調已配合執法部門調查，並在識別風險時採取凍結帳戶及報備監管機構等措施。

根據法庭文件，泰達幣(Tether)將銷毀涉案地址的虛擬代幣，並發行等值新代幣轉交美國政府監管。泰達公司暫未就事件作出回應。

起訴書披露涉案中國公司客戶包括內地石油企業。數據顯示中國佔伊朗2025年石油出口量逾80%，日均進口達140萬桶。美國今年4月曾制裁中國獨立煉油廠，並警告金融機構不得處理伊朗石油交易。