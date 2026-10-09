2026-09-15T16:45:11.000Z

《經濟通通訊社16日專訊》美國參議院銀行委員會資深議員華倫將發表演說，嚴詞抨擊虛擬貨幣市場結構法案《清晰法案》。該法案將於周二(15日)下午進行關鍵程序性表決。

根據華倫辦公室提前發佈的演說稿，法案新增道德條款被形容為軟弱無力的遮羞布，無法阻止總統特朗普從加密貨幣獲取14億美元收益。該條款雖禁止美國總統等高官發行數字資產，但執行權限交由各州檢察長，實際由總統任命官員掌控開關。

共和黨領袖上周日(13日)公佈修訂版法案，試圖爭取民主黨支持。法案需在周二表決中獲得至少60票贊成方可推進。華倫直指修訂內容存在重大漏洞，特別針對特朗普家族旗下世界自由金融虛擬企業，該公司今年初已取得銀行牌照。

華倫將要求無異議通過《終結銀行業總統腐敗法案》，禁止總統等政要及其親屬獲批銀行牌照，並追溯撤銷2025年1月20日後核發的相關牌照。此舉在共和黨控制的參議院通過機會渺茫。

演說稿強調，《清晰法案》通過將助長特朗普加密資產USD1與金融體系連結度，為其家族創造更大獲利空間。華倫批評共和黨領袖蓄意助長特朗普腐敗網絡，並警告法案豁免條款容許特朗普新設銀行繼續運作。