2026-09-15T17:45:03.000Z

《經濟通通訊社16日專訊》「沽神」貝里(Michael Burry)發文，直指OpenAI及Anthropic高層推動人工智能發展減速實為自利行為，質疑此舉旨在為兩家公司上市計劃鋪路。

貝里提出四大論點，首先強調大型語言模型(LLM)並非真正人工智能(AI)，更不可能達到通用人工智能(AGI)水平，因此根本不存在需要減速的技術突破。其次指競爭對手正快速逼近，減速倡議實為保護現有領先者地位。

第三項質疑直指安全警告實屬上市前宣傳手段，貝里批評企業將自身技術包裝成「危險而強大」，實為抬高估值之市場炒作。其第四論點更指減速論掩蓋增長放緩事實，此舉恰逢兩家公司推遲上市時間表。

事緣Anthropic行政總裁Dario Amodei上周發表公開信，呼籲業界建立獨立評估機制並暫緩技術突破，隨即獲OpenAI的Sam Altman及特斯拉(US.TSLA)馬斯克表態支持。值得注意是，Altman同日以安全考量為由，宣布推遲原定2026年上市計劃。

市場消息指Anthropic正籌備今年秋季上市，而OpenAI最新將盈利時間表推遲至2030年。貝里強調無論減速論如何包裝，最終需通過上市文件(S-1)驗證財務數據。值得注意是貝里近期加大對英偉達(US.NVDA)空倉，同時購入12月認購期權對沖。