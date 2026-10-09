2026-09-15T18:15:03.000Z
大行報告｜禮來獲升目標價至1400美元，Rivian、Autodesk獲中性評級
《經濟通通訊社16日專訊》美股周一(14日)受聯儲局議息前觀望氣氛影響，納指收跌0.56%至26186點，國際油價突破106美元關口。投資者關注周三(16日)聯儲局議息結果，市場普遍預期將加息25點子。
摩根大通全面下調汽車零件板塊評級，將Aptiv(US.APTV)、Lear(US.LEA)及Magna(US.MGA)全數降至「中性」，網絡安全公司Rapid7(US.RPD)更被降至「減持」，目標價維持12美元。
製藥巨頭禮來(US.LLY)獲Berenberg從「持有」上調至「買入」，目標價由1220美元大幅調高至1400美元。Etsy(US.ETSY)獲Oppenheimer升至「跑贏大市」，目標價升至525美元。
Citigroup對電動車新貴Rivian Automotive(US.RIVN)首予「中性」評級，目標價18美元。Cantor Fitzgerald首評設計軟件商Autodesk(US.ADSK)為「中性」，目標價215美元。網絡安全公司Netskope(US.NTSK)獲Stephens首予「買入」評級，目標價21美元。