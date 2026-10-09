2026-09-16T00:43:50.000Z

要聞盤點

1、美股周二（15日）全線向下，受油價急升、美國國債孳息率上揚及市場靜待聯儲局議息等因素影響，投資者風險胃納轉弱。道指收市跌328.09點，或0.63%，報52093.11點；標指跌34.25點，或0.45%，報7585.73點；納指跌204.84點，或0.78%，報25981.57點。日經指數開報63758點，升274點。

2、聯儲局美東時間周三（16日）下午將公布利率決定，債市交易員空頭倉位達到極端水平，普遍押注加息25基點。10年期美債殖利率周二盤中再次突破5%，創近二十年來最高水平。

3、美銀調查顯示，約三分之一基金經理把債券利率無序上升列為市場最大的「尾部風險」，低配債券的基金經理佔比達到逾四年最高。

4、美國國會預算辦公室報告顯示，特朗普對伊朗開戰的決定在頭五個月已經給美國帶來380億美元直接成本，並將導致通漲率到明年初上升約0.5個百分點。

5、美國30年期固定按揭息率近期升至約7%，創逾一年高位。房貸利率上升主要受美國10年期國債孳息率抽升帶動，後者近日突破5%。

6、沙特阿美據悉在輸油管道遇襲關閉後推遲了向部分歐洲客戶的石油供應。美國能源部長稱，沙特東西輸油管道有望數日內重啟。

7、中美據報正商討削減部分商品關稅，包括美國出口中國的能源及農產品，並可能降低美國製造商使用的中國進口投入品關稅。彭博引述知情人士稱，相關安排或按早前提出的框架推行，涉及中美雙方各約300億美元商品，部分中國商品則可能恢復適用最惠國待遇。

8、加密貨幣法案在美國參議院的程序性投票中未獲通過，數字資產集體重挫，比特幣創6月以來最大跌幅。

9、特朗普顧問與Anthropic首席算力官會面討論人工智能安全風險。英偉達CEO黃仁勳認為，AI行業不需要任何新的法律或監管規定。OpenAI執行長表示相信該行業可以自行保障安全。

10、OpenAI表示，正與Anthropic和谷歌合作應對AI安全問題。另外，據悉OpenAI與投資者就IPO前新一輪融資展開初步磋商，估值或超過1.2萬億美元。

11、Meta(US.META)加快自研AI晶片布局，計劃明年初大規模部署第三代生成式AI推理晶片MTIA 450，代號「Arke」，以降低運算成本及能源消耗。

12、香港特首李家超周三將公布香港首份五年規劃及其任內最後一份施政報告，是嫦娥分析認為五年規劃料重點推動人民幣在離岸市場更廣泛使用，並將推出包括大宗商品期貨在內的新金融產品。

13、中國外匯局數據顯示，8月中國企業購匯意願創逾十三年半新低，一旦市場預期發生變化，相關需求可能在未來集中釋放，或加大匯率波動。

14、中國監管當局督促美團(03690)、抖音、京東(09618)、攜程(09961)等平台企業防範化解行業競爭風險。攜程回應稱將堅決落實合規要求。

【焦點股】

息口敏感股：新鴻基地產(00016)、龍湖集團(00960)、恒基地產(00012)

- 聯儲會美東時間周三下午公布利率決定，市場普遍押注加息25基點

- 10年期美債殖利率周二盤中再破5%，創近二十年來最高水平

- 特首李家超今日將公布香港首份五年規劃及其任內最後一份施政報告



比特幣ETF：華夏比特幣(03042)、南方比特幣(03066)、三星比特幣(03155)

- 加密貨幣法案在美國參議院程序性投票未獲通過，比特幣創6月以來最大跌幅



攜程集團(09961)

- 次季經調整EBITDA跌6.5%，反壟斷罰款致轉蝕24.6億人幣

出口股：申洲國際(02313)、創科實業(00669)

- 中美據悉正討論削減部分商品關稅，部分將適用最惠國稅率，貿易休戰有望延長

順豐控股(06936)

- 擬發行兩批人幣債券籌100億元，息率最高1.85厘

平台股：美團(03690)、京東(09618)、攜程集團(09961)

- 監管當局督促美團、抖音、京東、攜程等平台企業防範化解行業競爭風險



AI概念股：百度集團(09888)、騰訊(00700)、商湯(00020)

- 中國副主席韓正敦促完善人工智能治理規則，央行官員建議支持綠色高效算力基建

港鐵公司(00066)

- 接受屯門第16區站第二期105億元地價，住用總樓面最多25萬平方米



中遠海控(01919)

- 回購A股價格上限調高近30%，至不超過20元人民幣

美圖公司(01357)

- 昨日股價挫8%，盤後澄清董事長吳澤源無售股，且昨斥390萬元增持



鋼鐵股：中國神華(01088)、鞍鋼股份(00347)、河鋼股份(01053)

- 鋼鐵行業倡議全面開展自律控產降庫存，共44家公司參與



中國國航(00753)

- 8月載客量1668萬人次增近10%



東方航空(00670)

- 8月載客量1488萬人次升3%



海峽石油化工(00852)

- 達成所有復牌指引，今早復牌

【油金報價】

紐約期油下跌0.47%，報105.33美元/桶

布蘭特期油下跌0.22%，報108.27美元/桶

黃金現貨下跌0.30%，報4282.12美元/盎司

黃金期貨下跌0.27%，報4282.12美元/盎司