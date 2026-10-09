2026-09-16T13:15:06.000Z

《經濟通通訊社16日專訊》全球最大虛擬貨幣交易所幣安宣布升級財富管理平台，首次向符合資格的個人投資者開放機構級服務，直接挑戰傳統金融機構的高淨值客戶市場。

幣安VIP及機構業務主管陳虹彤向CNBC透露，資本聯通(Capital Connect)平台將向持有至少100萬美元資產的合格投資者開放。該平台原僅限機構客戶使用，現允許個人投資者比較並投資77個專業交易團隊提供的212種投資策略，較今年5月時的35個團隊106種策略大幅擴容。

該平台基於幣安投資組合帳戶系統構建，採用類似傳統金融獨立管理帳戶(SMA)的架構。投資策略由專業交易團隊管理，平台則負責處理管理費、績效費及風險指標等行政功能。此設計使交易團隊能專注策略開發，毋須為每項策略設立獨立基金載體。

雖然平台初期僅提供虛擬貨幣策略，但現已有團隊加入傳統金融工具形成混合策略。交易團隊類型涵蓋傳統資產管理公司與加密原生量化機構，多數團隊同時操作兩大市場。幣安同時擴展與傳統金融資產掛勾的產品，包括與上市前及上市公司相關的全天候永續合約。

此舉標誌着虛擬貨幣行業首次系統性反攻傳統金融領域。面對傳統機構持續加碼數位資產，幣安通過提供跨資產類別的多元策略選擇，吸引尋求另類配置的富裕投資者。