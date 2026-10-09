2026-09-16T13:45:03.000Z

《經濟通通訊社16日專訊》聯邦公開市場委員會將於本周三(16日)結束為期兩日的議息會議，CME FedWatch工具顯示加息25點子機率高達94.5%，較一個月前不足50%概率急升。

據《華爾街日報》最新調查，包括巴克莱、花旗、摩根大通、摩根士丹利及瑞銀在內的多數機構，預期年內累計加息50點子。美國銀行、德意志銀行及加拿大皇家銀行更預測全年加息75點子，而高盛則預期僅本周加息25點子。

美國8月整體CPI按年升3.4%，核心CPI升2.5%，均高於聯儲局2%目標。伊朗局勢緊張推高油價，進一步加劇通脹壓力。聯儲局7月雖維持利率於3.50%-3.75%區間，但9-3票決結果顯示內部已有加息呼聲，加上8月就業數據強勁，最終促成加息決策。

聯儲局主席沃什面臨政治壓力，總統特朗普雖在5月任命儀式上強調「完全獨立」，但近期連同副總統萬斯及財長貝森特公開施壓要求降息。債市已提前反應，10年期美債孳息率本周觸及5.04%，創2007年7月以來新高；2年期孳息率亦升至2024年7月後高位。

比特幣跌至75700美元，單日挫3.2%，主因《清晰法案》未獲參議院通過。技術分析顯示若日收低於73200美元，恐下探71000至66900美元區間。分析師指若加息僅為錨定長債孳息率，加密貨幣中期走勢或維持韌性。