2026-09-16T17:15:02.000Z

《經濟通通訊社17日專訊》美國與伊朗軍事衝突持續升級，引發原油價格與國債孳息率雙雙飆升。穆迪分析最新數據顯示，自戰事爆發以來，每戶美國家庭平均額外開支達1760美元，能源成本飆升佔總額逾半。

穆迪首席經濟師贊迪指出，戰事推高汽油、柴油及航空燃油價格，累計能源開支增加達930美元，佔家庭額外開支53%。美國消費者自開戰以來，已額外支付逾1210億美元能源費用。

十年期國債孳息率本周升至19年高位，導致借貸成本增加425美元。另405美元來自軍事開支增加，最終將透過國債擴張或加稅轉嫁民眾。

美國原油期貨周二(15日)收報105美元/桶，創5月中以來新高。全美普通汽油均價同日升至每加侖4.32美元，按月漲6%，柴油價格更突破6美元創歷史新高。密歇根大學調查顯示，9月有29%受訪者特別關注油價，比例較2024年同期急升17個百分點。

十年期債息周二觸及2007年以來高位，帶動30年定息按揭利率突破7%。聯儲局最新調查顯示，44%受訪者預期未來一年借貸成本續升，較去年同期增10個百分點。

M&T銀行數據顯示，2026年美國個人儲蓄率已跌至接近2008年金融危機低位。經濟師蒂利警告，實際工資倒退正迫使民眾動用儲蓄，最終或需削減消費開支，恐拖累佔GDP七成的消費引擎失速。