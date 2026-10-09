2026-09-17T14:25:03.000Z

《經濟通通訊社17日專訊》據Axios周四(17日)報道，美國總統特朗普計劃於下周二(22日)在紐約聯合國大會期間，與海灣國家領導人舉行會晤，商討伊朗戰爭終局策略。此次會談正值華府重啟停火談判陷入僵局，且地區能源設施遭連環襲擊之際。

近期伊朗及其支持的胡塞武裝加強襲擊行動，導致海灣國家能源出口受阻。沙特阿拉伯東西輸油管因無人機襲擊受損關閉，進一步推高國際油價波動。華府重啟停火談判的努力未見進展。

據悉美國國務院已於周三(16日)發出初步邀請，與會者包括沙特、阿聯酋、卡塔爾等海灣合作委員會六國領導人，並可能擴及其他阿拉伯及穆斯林國家領袖。以色列總理內塔尼亞胡亦提出會面要求，但暫未敲定日程。

會談將聚焦美方提出的戰後安排方案。特朗普團隊正制訂「戰後日計劃」，但完整方案預計需待11月中期選舉後才能最終確定。特朗普周三聲稱伊朗已主動尋求談判，形容戰爭接近尾聲：「他們想達成協議，我們拭目以待。」

地區衝突造成的經濟代價持續攀升。沙特東西輸油管因襲擊關閉，該管道每日可輸送500萬桶原油，佔全球供應量5%。當局緊急通過阿曼蘇哈爾港轉運原油，暫時緩解供應中斷危機。

周三國際油價先升後回，布蘭特原油回落至105.8美元/桶，紐約期油微跌0.22%至102.14美元。市場關注輸油管能否在數日內恢復，否則出口終端庫存恐將耗盡。

聯合國秘書長古特雷斯再次呼籲地區降級衝突，恢復霍爾木茲海峽航行自由。華府戰後安排的具體要求仍不明朗，地緣戰略分析師邁克爾·費勒指，伊朗或在中期選舉後重返談判，但拖延風險可能令戰事延至2028年後。