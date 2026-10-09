2026-09-17T17:45:09.000Z

《經濟通通訊社18日專訊》虛擬貨幣市場周四(16日)迎來重磅事件，聯儲局宣布加息25基點至3.75%至4%區間，為2023年以來首次加息。決策公布前數小時，有神秘投資者轉移1604枚比特幣，引發市場關注。

聯儲局公開市場委員會以12比0全票通過加息決定，聲明強調通脹仍處高位，此舉有助加快實現2%通脹目標。此決策與前總統特朗普主張的低息政策形成直接對立，特朗普本月初曾公開呼籲美國應實施全球最低利率。

參議院周二(15日)以49比50票未能通過《CLARITY法案》程序動議，該法案旨在建立數碼資產聯邦監管框架，並釐清證交會(SEC)與商品期貨交易委員會(CFTC)權責。法案需60票支持才能進入辯論程序，此次挫敗導致Coinbase(US.COIN)等相關概念股受壓。

區塊鏈監測平台Whale Alert記錄顯示，有匿名錢包轉移1604枚比特幣，交易手續費僅0.000001枚比特幣。兩組錢包地址均未標明所屬機構，暫無證據顯示資金轉入交易所。

儘管面臨加息與監管雙重壓力，比特幣價格在聯儲局決策後企穩75921美元水平。市場分析指25點子加息幅度已被消化，虛擬貨幣市場初步避險反應後逐漸回穩。