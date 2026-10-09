2026-09-18T20:51:12.000Z

《經濟通通訊社19日專訊》美股周五(18日)個別發展，科技股造好帶動納指上升，但道指則輕微回落。市場繼續消化聯儲局本周加息後的政策訊號，同時關注油價及美債孳息率走勢。晶片股造好，抵銷部分大市沽壓。

道指收市跌95.4點，或0.18%，報51682.64點；標指升12.74點，或0.17%，報7650.5點；納指升104.25點，或0.39%，報26522.55點。

本周美股走勢反覆，道指累跌1.69%，標指微跌0.08%，納指則升0.72%。投資者繼續評估聯儲局周三(16日)宣布加息後的利率路徑，市場現時預期10月會議再加息的機會率超過五成。

科技股方面，半導體板塊表現相對突出，其中英偉達(US.NVDA)升1.3%，美光(US.MU)升3.9%，協助納指維持升勢。市場同時關注AI相關股份在本周調整後的表現，以及企業對AI發展速度及需求前景的最新看法。

大型科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)跌1.4%，特斯拉(US.TSLA)跌0.5%，Meta(US.META)跌2.4%，蘋果(US.AAPL)跌0.3%，微軟(US.MSFT)跌0.8%，谷歌(US.GOOG)升0.2%，亞馬遜(US.AMZN)升1%。

比特幣升穿8.1萬美元水平，帶動虛擬貨幣概念股大升，Strategy(US.MSTR)升逾16%，MARA(US.MARA)漲逾13%，Coinbase(US.COIN)升11.7%，Robinhood(US.HOOD)漲9.1%。

外匯市場方面，美元保持強勢。美匯指數一度升至100.5附近，創7月底以來高位，其後升幅收窄，報100.18，升約0.04%。日本央行周五將政策利率上調至1.25厘，惟日圓仍然受壓，美元兌日圓一度升至158.05，日內報156.68，升0.4%。市場亦重新關注日本當局干預匯市的可能性。歐元兌美元先跌後回穩，於1.145美元附近獲得支持，日內報1.1488，微升0.1%。

金價則延續升勢，市場關注油價回落對通脹及利率前景的影響。現貨金報每盎司4379美元，升0.9%；紐約期金報4420美元，升0.4%。

油市方面，國際油價續跌，紐約期油報每桶95.22美元，跌2%；布蘭特期油報98.49美元，跌1.4%。(kk)