2026-09-21T00:46:36.000Z

美股上周五(18日)個別發展，科技股造好帶動納指上升，道指則輕微回落。市場繼續消化聯儲局上周加息後的政策訊號，同時關注油價及美債孳息率走勢。晶片股造好，抵銷部分大市沽壓。

道指收市跌95.4點，或0.18%，報51682.64點；標指升12.74點，或0.17%，報7650.5點；納指升104.25點，或0.39%，報26522.55點。

本周美股走勢反覆，道指累跌1.69%，標指微跌0.08%，納指全周則升0.72%。投資者繼續評估聯儲局宣布加息後的利率路徑。市場預期10月會議再加息的機會率超過五成。

科技股方面，半導體板塊表現相對突出，其中英偉達(US.NVDA)升1.3%，美光(US.MU)升3.9%，協助納指維持升勢。市場同時關注人工智能相關股份在上周調整後的表現，以及企業對AI發展速度及需求前景的最新看法。

大型科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)跌1.4%，特斯拉(US.TSLA)跌0.5%，Meta(US.META)跌2.4%，蘋果(US.AAPL)跌0.3%，微軟(US.MSFT)跌0.8%，谷歌(US.GOOG)升0.2%，亞馬遜(US.AMZN)升1%。

比特幣升穿8.1萬美元

比特幣升穿8.1萬美元水平，帶動虛擬貨幣概念股大升，Strategy(US.MSTR)升逾16%，MARA(US.MARA)漲逾13%，Coinbase(US.COIN)大升11.7%，Robinhood(US.HOOD)漲9.1%

外匯市場方面，美元保持強勢。美匯指數一度升至100.5附近，創7月底以來高位，其後升幅收窄，報100.18，升約0.04%。

日圓受壓，市場關注當局或再干預

日本央行上周五將政策利率上調至1.25厘，惟日圓仍然受壓，日圓兌美元現報157.07，跌0.13%。市場亦重新關注日本當局干預匯市的可能性。

金價方面，市場關注油價回落對通脹及利率前景的影響。現貨金現報每盎司4369美元，跌0.32。紐約期金現報4407美元，跌0.4%。

國際油價方面，布蘭特期油現報每桶103.66美元，跌0.22%。紐約期油現報99.95美元，跌0.42%。

撰文：經濟通國金組