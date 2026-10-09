2026-09-21T13:15:01.000Z

《經濟通通訊社21日專訊》比特幣(BTC)自8月初以來受三大因素推動持續上漲，包括現貨比特幣ETF資金流動、通脹壓力推升稀缺資產需求，以及鏈上數據顯示礦工投降訊號。市場關注這些驅動因素能否持續支撐幣價。

現貨比特幣ETF資金流向呈現劇烈波動，據SoSoValue數據顯示，截至上周錄得4.627億美元淨流出，終結連續三周淨買入趨勢。市場分析指資金外流或與投資者預期聯儲局於上周三(16日)宣布加息25基點有關，當日單日淨流出達4.504億美元。

值得注意是，美國現貨比特幣ETF在8月29日至9月4日期間曾錄得38億美元淨流入，其中9月3日單日流入7.308億美元，反映市場情緒快速轉變特性。

美國勞工統計局上周公布，8月消費者物價按年升3.4%，加速美元購買力流失趨勢。分析指部分ETF資金流入實質反映投資者對抗貨幣貶值需求，推動資金轉向固定供應量資產，比特幣作為除黃金外最大稀缺資產類別持續受惠。

資產管理公司VanEck研究報告指出，截至8月12日，12項持有者投降指標中有8項亮起訊號，包括平均持幣周期及多年未動供應清算率等指標。其中採礦難度較2025年11月峰值下降18.3%，反映礦工大規模停機並拋售持幣。

隨着8月8日採礦難度出現1%回升，歷史數據顯示此轉折點通常預示幣價將進入數月升勢。分析師預期，在通脹憂慮持續背景下，當前漲勢或將延續。