2026-09-21T13:45:02.000Z

《經濟通通訊社21日專訊》比特幣(BTC)打破傳統「紅九月」魔咒，今年9月截至上周累升3.4%至81214美元，為連續第四年錄得9月升幅。市場關注此異動能否預示第四季強勢回歸。

據CoinGlass數據，比特幣過去13年9月平均跌幅達2.9%，其中2017至2021年更連續五年下跌。惟此趨勢自2022年起逆轉，今年9月價格從上月收盤78563美元穩步攀升，期間雖受上周二(15日)CLARITY法案闖關失敗及上周三(16日)聯儲局加息25點子衝擊，仍成功收復76000美元失地。

分析指出，比特幣季節性數據僅涵蓋13年樣本，單一極端年份即可令月度平均波動逾1個百分點。事實上，近三年9月均錄得升幅(2023年+3.9%、2024年+7.3%、2025年+5.2%)，傳統「最差月份」說法已漸失效。

比特幣需突破87498美元方能收復年內失地，達126198美元始確認長期升勢。當前價格較年內高點仍回落逾30%，9月中旬更錄得單日4.5億美元ETF資金流出，為6月25日以來最大單日撤資。

市場聚焦10月ETF資金能否重現8月35億美元流入盛況，以及聯儲局會否在10月28日或12月9日會議再度加息。歷史數據顯示，2015、2016、2023及2024年「綠九月」後均伴隨強勁第四季，惟2025年9月升5.2%後卻暴跌23.1%，創史上第二差季度表現。

分析師警告，9月反彈主要來自7.6萬美元價位觸發的3億美元空頭平倉，若無新資金持續流入，漲勢恐難持久。比特幣現需再升7.7%方可收復年內失地，第四季將成2026全年收紅與否決戰時刻。