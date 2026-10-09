2026-09-21T13:55:02.000Z

《經濟通通訊社21日專訊》美國商品期貨交易委員會(CFTC)繼證交會推出代幣化股票創新豁免後，發布26-25號員工信，將Phantom錢包合規框架擴展至全行業，允許符合條件的被動軟件供應商(PSP)免註冊為經紀商開展衍生品業務。

今年3月，CFTC向Phantom錢包發出首個無行動函，允許其在不註冊為經紀商情況下提供衍生品交易入口。最新政策將該框架適用範圍擴展至所有符合條件的PSP，包括前端界面及錢包供應商，前提是僅提供交易路由服務且不持有資金、不生成交易建議。

合規條件包括風險披露聲明、交易記錄保存及共同責任條款等。新規雖未限定加密領域，但特別適用於連接錢包與永續合約等衍生品市場的DeFi平台。此舉被視為美國虛擬監管重要進展，但無行動函僅屬執法承諾，未來可能隨正式立法調整。

值得關注的是，非託管軟件開發者仍面臨刑事起訴風險。Tornado Cash開發者Roman Storm去年因隱私工具開發被定罪，相關洗錢指控重審延至2027年4月。Coin Center已就此起訴司法部，要求釐清開源軟件開發法律責任。

CFTC同日向白宮提交《虛擬資產交易及市場監管》新規草案，目前處於預審階段。業界認為此舉雖不能解決所有監管問題，但為被動軟件開發者提供明確合規路徑，屬美國虛擬監管體系重要進展。